台北捷運公司、總行營造興業公司，以及華國飯店將於今（19)日下午簽訂共同開發合約，台北華國大飯店將加入台北捷運公司主導之「捷運士林站TOD轉乘設施空間活化案」，華國飯店將創旅館新品牌，投資經營與台北士林捷站共構多功能大樓內的旅館。

本案為多元建築空間，融合交通、商場百貨、科技智能旅館。規劃為地上20層、地下四層建築，2至5樓為商場空間，6樓為飯店大廳，共建置215間客房，客房坪數規劃7~28坪不等，華國飯店預計投入2~3億進行飯店內裝設備建置，預計於112年8月開幕。

華國飯店總經理林靜如表示：此飯店將規劃為兼具商務及觀光功能的智能科技型飯店，因此國籍來源將更平均分配，日本25%、港澳陸韓約各佔15-20%。旅行社客源約50%，OTA將佔30%；團散客比例為4:6，平均住房率85%，平均房價$3,200。營收部分客房每年將有1億7600萬、餐飲收入可達1億1300萬，年度營收可達3億。

(工商 )