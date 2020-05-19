新冠疫情趨緩，北市府19日起受理停業中舞廳、酒家及酒吧業者申請復業，配合中央公布的「防疫新生活運動」，強制要求業者落實實名制，並由北市消防局及建管程處聯合安檢合格才能復業，北市府表示，截至今天中午為止，已有超過10家業者申請復業。

北市商業處指出，市府5月18日舉辦停業中舞廳、酒家及酒吧業共68家業者復業申請說明會，現場有62家業者參與，會中說明申請復業應備文件、程序、期程及後續應遵守相關防疫事項。

商業處表示，市府5月19日起公告受理酒店舞廳業者復業申請，申請人依公告內容檢具相關文件向商業處遞件，並於提出申請後3日內由北市消防局、建管處等相關單位針對消防安全及建築物公共安全等進行聯合檢查，經確認檢查合格，且業者工作人員完成北市資訊局「防疫實名制APP」訓練課程者，才可核發復業許可。

復業後業者需於營業場所設置單一入口，管制人員使用北市府提供的防疫實名制APP，要求全部入內消費者須提供身分證或居留證正本供掃碼，或以健保卡、駕照拍照後，手動鍵入基本資料，上傳至市府雲端硬碟（由市府保存1個月後銷毀），未攜帶相關證件者不得入內。

商業處強調，消費者入店時也要由工作人員量額溫、手部噴酒精，工作人員並於公共區域戴口罩、勤洗手、早晚量額溫，注意環境清潔。

市警局將巡邏稽查APP實名制落實情況，違規者由衛生局依《傳染病防治法》開罰3000元以上、1萬5000元以下罰緩，得按次處罰，3次違規者將勒令停業1個月。

(中時 )