由大宇資訊代理的《人中之龍Online》繁體中文版，日前推出全新版本「黃龍傳」，並由全新角色「鄉田龍司」作為本期更新主角，玩家將可藉由活動觀看黃龍傳精彩的故事劇情。此外，還有一系列更新內容及好康獎勵等著玩家來領取。

這次特地新增「黃龍傳」專屬活動，透過大富翁遊戲玩法將可以深入了解關西之龍一生經歷，同時在遊戲的過程中，還可獲得近江五代目會長「SSR鄉田仁」與豐厚的龍玉等獎勵。除此之外，還新增了春日主線15章故事，描述春日一行人受到近江四天王的影響下，備感威脅。此時秋山提供了一個新的建議，而這建議也讓春日一行人找到了新的契機。這次更新中將開放春日主線的困難模式4-6章及其他支線任務，以及高難度的究極武鬥場7-10章，挑戰成功即可獲得超豐厚獎勵。

〈圖/星宇互動提供〉

更重要的是，這次更新將會釋出人氣角色「關西之龍」鄉田龍司，以及「五代目近江連合會長」鄉田仁。全新群攻角鄉田龍司，為當前少有的群攻角之一，其戰鬥技能以群體280%傷害進行攻擊後，還會提升自身攻擊力10%上升，同時熱血技能也可以鎖定單一敵人以630%傷害進行攻擊並提升自身42%攻擊力，基礎數值也不低，可謂全職的攻擊手。而SSR五代目近江連合會長「鄉田仁」則是非常適合迎擊的角色，主要可以有效壓低對手造成的傷害，並提升我方防禦，而熱血技能還可消除敵方全體增益效果。而想獲得鄉田仁，只要參加本期黃龍傳的大富翁活動並達成活動條件，無須抽轉蛋就可以直接入手。

〈圖/星宇互動提供〉

在本次改版中，除了提供玩家30日的無料300抽轉蛋外，還追加全新的REBORN自選轉蛋。玩家每週可進行一次，內含34名現有SSR並可自選一隻保底角色，活動長達五週。同時還有多項精彩活動待玩家來體驗，諸多好康千萬別錯過! 《人中之龍Online》歡慶改版，邀請大家一同重返神室町，體驗最道地的日本極道世界！

全新活動「REBORN免費自選轉蛋」登場〈圖/星宇互動提供〉

(科技)