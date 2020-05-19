網友怒嗆賴弘國，他高EQ回應。（圖／翻攝自m01yb46 IG）

香港天團TWINS成員「阿嬌」鍾欣潼14個月前和台灣醫生「醫界王陽明」賴弘國閃婚，兩人最近低調證實進入分居階段打算離婚，賴弘國刪掉分手信後，近來仍積極分享新生活近況，卻遭網友狠嗆：「沒有阿嬌你算個毛？」而賴弘國大器回應讓人笑炸。

賴弘國日前曬出千字分手信，吐露和阿嬌從相戀到結婚的點滴，更點出婚變主因是女方不愛男方了，引來英皇方面請律師發出「提醒函」，要求他保密，資深音樂人許常德也批評他賴弘國分手信錯誤太多，以後會很慘，沒想到引來賴弘國本人回應：「謝謝老師的指教，學到一課」。

許常德後來又回應賴弘國，寫下建議：「現在只要好好想想愛的本質，你的心就會心安下來，那時候你說什麼都很有力量」。而賴弘國昨晚分享和好兄弟聚餐照，有人狠罵：「沒有啊（阿）嬌你算條毛」，他回應：「謝謝你的指教，我只是一個醫生，有除毛的需求歡迎諮詢」，又有人說：「好煩你哦離婚，還每天出來刷存在感，炒作之王」，賴弘國又耍寶回：「我思故我在-迪卡爾（1596-1650）」。

(中時電子報)