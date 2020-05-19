政治大學第93屆校慶、在台復校66週年20日上午10點在四維堂登場，因應新冠肺炎疫情，政大表示今年校慶典禮將首度結合數位科技線上直播，並邀請校友李四端擔任典禮主持人；為確保來賓保持社交距離，將透過網路平台與旅居美國、加拿大、馬來西亞、上海等地校友即時連線。

政大表示，為求校慶活動圓滿舉行，校方特別邀請知名導演潘志遠團隊製播，籌備一個多月，動員全校上百名同仁支援軟硬體。活動現場將比照國內大型典禮規模，採用650吋大型LED螢幕、專業的HD高畫質攝影機四機拍攝，捕抓每個精彩瞬間。現場還設有懷舊照片區，羅列出1950、1960年代大學榜單和當時校景，與校友們一起回憶往日的美好時光。

校長郭明政表示，近年政大推動產學合作、社會企業、國際漢學講座、世界華語文教育中心等多項政策，並設立台灣唯一的創新國際學院，另陸續在東南亞設立海外辦事處；此次將透過校慶全球直播，凝聚校友共識，擴大參與校務推展。

(旺報 )