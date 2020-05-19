工業電腦廠研揚（6579）去年10月底受邀加入資策會發起成立的「邊霧運算產業聯盟」，成為創始會員，推動邊霧運算技術及物聯網應用發展，日前召開首次會員大會，研揚偕同光研智能，於會中分享桃園青埔高鐵特區智慧路燈及智慧園區建置計畫。

此次會員大會主要向聯盟會員報告2020年活動規畫事項、組織章程、遴選聯盟召集人，分享政府補助計畫提案說明，以及邊霧運算最新發展趨勢與雲霧協作應用案例，以促進國內邊霧運算產業與新創事業交流，後續進一步提供會員廠商相關技術支援參考。

今年聯盟聘選皇輝科技執行長張智強擔任大會召集人，盼投入智慧城市應用服務建置經驗與推動實績，為聯盟推動注入新動力並衍生新價值，共同建立邊霧運算產業生態系，打造智聯網（AIoT）應用解決方案，以加速智慧物聯網產業與創新服務發展。

研揚資深顧問許中明與光研智能總經理劉訓銘此次連袂出席會員大會，劉訓銘除被推舉為第三工作小組組長，並在會中分享由研揚、光研智能、光宇及美鑫工程共同執行的青埔智慧園區布建計畫，盼讓會員更了解布建情形及服務模式。

劉訓銘表示，此計畫以桃園青埔高鐵特區為布建場域，透過智慧路燈建構智慧城市物聯網，收集人流、車流、空氣品質等數據，彙整分析後提供關鍵預警或決策依據。同時也整合燈桿上下資源，設計智慧停車解決方案，並與車聯網平台業者合作，資源相互整合、使用。

劉訓銘指出，此計畫將青埔特區打造成台灣物聯網智慧城市示範試驗區，以「共享經濟」為商業模式核心，藉此介接大企業市場資源與新創公司創新、共享彼此能量，盼能激盪研發出全新、有競爭力，且高商業價值的智慧城市產品及方案。

(時報資訊)