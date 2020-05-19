自拍、打卡、上傳社群網站，渴望獲得更多的「讚」數，是現代人生活普遍現象，甚至是生活中獲得自我認同感的來源。曾任職以色列巴希瓦現代舞團、現活躍於國際舞壇的編舞家李貞葳，舞作《不要臉》探討此一現象，並入圍今年台新藝術獎。

舞作取名為「不要臉」，乍聽之下很犀利，像是對人出言不遜，李貞葳表示，最初發想時，的確是對隨處可見的自拍文化有點「感冒」，「我一開始是帶有點批判的眼光，檢視自拍這件事情，為什麼一定要使用特定角度拍照？為什麼要上傳讓別人觀賞？為什麼一拍就拍那麼多張？關於自拍這件事，實在有很多疑問。」

一連串的問號接連冒出來，讓李貞葳一度排斥自拍，「我後來發現自拍除了是一種集體現象，背後還有很多原因，都反映了每個人不同的心理狀態，讓我開始以同理心思考，並找到舞作更多的發揮空間。」

李貞葳現年34歲，畢業於北藝大舞蹈系，23歲那年考上以色列巴希瓦現代舞團，於2014年離開舞團，現為獨立舞者，和各舞團、編舞家合作，並在國際間巡演，曾在比利時、荷蘭、加拿大等地演出，2016年推出的編創舞作《孤單在一起》，近年在國際巡演。

在《不要臉》裡，李貞葳設定觀眾像是走進一個虛擬空間，她擔任獨舞者，模擬時下網紅各種自拍狀態、內心獨白，並讓觀眾自由選擇坐在舞台的各角落，自由選擇觀看角度。同時，李貞葳也為舞作創作歌詞，描述自拍者的內心狀態，並在舞作裡念唱。

李貞葳說，舞作裡的獨舞段落，可能惹人嫌，也可能討人喜愛，能牽引觀眾的自我投射，如同自拍者，「自拍者有人想展現自我，有人呈現自卑，有人表現堅韌，有人純粹分享，或是為了某個特別的時刻做記錄，這些都是我的表演想呈現的面向。」

(中時 )