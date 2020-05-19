滯留鋒面來襲，經濟部水利署超前部署18日水災緊急應變小組三級開設。經濟部次長曾文生關切本周滯留鋒面影響，19日上午9時視導應變小組運作調度情形，及相關防汛整備作為。曾文生除肯定水利署提前應變開設外，並指示與各地方政府通力合作，積極因應處理此波滯留梅雨鋒面系統，將帶來充沛水氣，可能導致的積淹水災情。

曾文生特別要求水利署隨時注意滯留鋒面及21至23日西南風增強影響，持續與各地方政府保持密切聯繫，隨時提供支援協助。尤其，嘉義、雲林沿海鄉鎮地勢低窪，應加強戒備，請第五河川局預布防水擋板因應。

至於上下班時段，如有掌握大豪雨資訊，水利署同仁應及早提醒地方政府加強因應，務必將災害損失及民眾不便，降至最低。

曾文生同時也提醒民眾，本周大雨將造成交通視線不佳，用路人避免行經地下道、大排旁道路及積、淹水地區，以維護人身安全，希望多一分警戒，也就可以少一分災害。

(工商 )