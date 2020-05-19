海軍功勳艦「中海艦」將以廢鐵標售，不少軍事迷請命搶救，海軍司令部今(19)日表示，海軍艦艇除役後，依法無法編列預算維修保養，僅可運用於靶船實彈射擊、海底人工魚礁及無償撥贈地方政府或社會團體展示，中海艦戰勝光榮輝煌的史實，早已納入海軍軍史館，供國人與海軍後人緬懷，中海艦自民國99年除役後，本部已同意金門縣政府申請撥贈，然均因特殊原因未能成案。

海軍指出，中海艦長期泊靠旗津14號碼頭，船體腐蝕嚴重，且已有滲水狀況，整體物資狀況不佳，本部經審慎評估，為避免船體破洞進水，造成高雄港礙航風險，依法辦理公開標售。

海軍除役的戰車登陸艦中海艦（LST-201），在1958年八二四海戰遭共軍快艇圍攻，中海艦擊沉1艘共軍魚雷快艇，本身也受損嚴重，但海軍堅持修復並繼續服役至99年除役，是現存唯一在台海戰役擊沉中共艦艇的功勳艦。

國民黨立委呂玉玲前天也在立法院關切中海艦是否以廢鐵標售新台幣1400萬元，海軍參謀長敖以智予以証實。

軍事學者姚開陽則在臉書表示，在西方，軍艦是被當成「人」來看待的，有歷史意義的軍功艦經常有機會保存，做為愛國教育的材料；中海艦不僅是八二四海戰的功勳艦，還是戰後青島中央海訓團接艦的天字第一號，「中、美、聯、合」四級艦的「中」字號，「海、權、鼎、興」的第一艘，是新海軍的祖師爺耶！左營軍區大門叫「中海門」，今天把「中海艦」拆了，是否明天把「中海門」也給拆了？

海軍進一步表示，海軍參與八二三戰役艦艇20餘艘，多數均已除役，雖然因為環境及各項限制條件等因素，未能將她們留存；海軍仍秉錨鍊精神將她們文物、影像納入海軍軍史館，讓光榮軍史與忠義軍風世代傳承。感謝國人對中海軍艦的關懷與認知，其光榮的身影永遠留存在海軍的歷史上，歡迎各界人士，配合相關慶典開放軍史館時機，踴躍參與共同緬懷。

(中時 )