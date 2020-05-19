新竹農田水利會向農委會爭取3千萬元經費，辦理橫山鄉橫山村和田寮村農田恢復圳路灌溉取水功能暨農塘再生改善計畫，其中「三叉埤幹線更新改善工程第一期」榮獲全國優良農業建設工程「優等獎」，三叉埤一帶更成為農村輕旅行的祕境。

縣長楊文科感謝新竹農田水利會跨域協調各方合作，積極爭取經費改善農村，共創多贏局面，讓橫山鄉「埤塘祕境」成為竹縣一大亮點。

新竹農田水利會總幹事魏賢堉說，今年將接續完成其他圳路工程，並會應地方建議栽種引蝶作物「高士佛澤蘭」，改善既有的洗衫坑，保留當地農村兒時記憶，吸引更多遊客來橫山一探文化歷史美景風光。

橫山鄉三叉埤興建於1860年，埤池面積有2公頃，在3座山谷的凹處，原可灌溉百公頃農田，因政府獎勵休耕轉作，水利設施逐漸失修及荒廢，這2年由新竹農田水利會向農委會爭取經費修復。

橫山鄉長張志弘說，三叉埤幹線一號農塘完工後，有踏水車等設施，上方埤池更吸引「巷仔內」釣客垂釣，沿步道可欣賞靜謐的山水風光，第一期工程去年底獲全國優良農業建設工程優等獎的肯定，更打響「三叉埤秘境」的名號。

橫山社區發展協會接手一期設施維護管理，志工採用預鑄疊塊植栽綠化，串聯優美農塘景觀，讓百年水圳的風華得以保存延續，也利用水利生態與河蜆復育，營造環境教育場域。

(中時 )