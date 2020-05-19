明天就是520總統就職典禮，新北市長侯友宜19日前往三重高中視察，被媒體問及，是否參加520總統就職典禮，侯友宜表示，「以市政為最大考量」，520就職能夠參加就盡量參加，不過我還是以市政為最大的優先考量。

侯友宜表示，記得前兩天印象是有收到，但是我目前為止還是以市政為最大的考量，在市政考量下，如果還有時間當然520就職能夠參加就盡量參加，不過我還是以市政為最大的優先考量。

(中時 )