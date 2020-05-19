參加520就職典禮？侯友宜：市政為最大考量 13:162020/05/19 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 520就職典禮參加嗎？ 侯友宜：市政為最大考量（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明天就是520總統就職典禮，新北市長侯友宜19日前往三重高中視察，被媒體問及，是否參加520總統就職典禮，侯友宜表示，「以市政為最大考量」，520就職能夠參加就盡量參加，不過我還是以市政為最大的優先考量。 侯友宜表示，記得前兩天印象是有收到，但是我目前為止還是以市政為最大的考量，在市政考量下，如果還有時間當然520就職能夠參加就盡量參加，不過我還是以市政為最大的優先考量。 (中時 ) #520 #總統 #就職典禮 #新北市長 #侯友宜 #市政 #三重高中 #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 《匯市》新台幣520行情 還得看外資臉色 11:592020/05/15 財經 釋善意？520隔天綠委邀陸委會說明「兩岸關係新展望」 12:422020/05/15 政治 快評》江啟臣超前部署 率藍軍搶話語權 23:292020/05/15 政治 520大利多民眾要把握 中市公寓大廈維修補助開跑 09:532020/05/16 生活 府院黑函今再發 府：危險帳號勿轉發 13:432020/05/16 政治 張愛玲愛情金句為靈感！520新北高樓餐廳品微醺訴浪漫 16:142020/05/16 旅遊 苦苓驚爆：「這友邦」520前可能與台斷交 23:382020/05/16 政治 假日到黨中央打包 羅文嘉：輕輕的我走了 13:162020/05/17 政治 1分鐘讀財經》華為新禁令襲擊台積電 恐毀掉520行情？ 08:062020/05/18 財經 520大聲說出我愛你 享頂呱呱一斤雞7折優惠 11:042020/05/18 旅遊 政治熱門新聞 韓國瑜喊話不投票奏效？罷韓民調出現變化！ - 政治 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 高雄綠色神祕布條「阿舅要回來了」 網：露出真面目了！ - 政治 盛傳陳菊接掌監察院 高雄人街訪反應超大 - 政治 高雄迪士尼夢碎！韓國瑜坦言：有困難，願意收回 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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