綠營民代張志豪昨市政會議表示侯友宜做得很好，唯一紓困政策這部分好像有「逆時中」，新北市長侯友宜19日前往三重高中視察回應，議員也是關心市民，第一線人員有很沉重的負擔，希望能夠更去體諒、心疼我們第一線的公務人員，中央、地方上下一心把工作做好。

侯友宜表示，市長和議員觀念一樣，共同解決第一線市民碰到的問題，趕快發紓困金，各區所有基層的第一線的公務人員真的很辛苦，壓力很大，只要去走一走就知道，那其實第一線所做的工作，也是幫中央大家一起同心協力來解決、發紓困金給民眾。

侯友宜說，地方、中央一心把這個事情做好，全力的為我們市民朋友解決紓困的問題，才是我們要做的，議員他也是關心市民朋友，也希望能夠快速的發給他們，那我也希望能夠更去體諒、心疼我們第一線的公務人員，面對這些沉重的壓力跟負擔，大家目標是一致的都是「如何面對問題，解決問題」。

(中時 )