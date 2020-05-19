中央紓困金政策混亂，新北市製作擴大急難紓困標準作業手冊，新北市長侯友宜日前轟「不知道中央是不能做，還是不會做」，衛福部長陳時中回應這樣說法太沈重，侯友宜19日到三重視察時再回應，第一線的同仁的壓力非常的沉重，他是來解決第一線同仁沉重的壓力。

侯友宜說，他不斷從碰到的問題裡提出解決的方式，編成標準作業手冊替基層的同仁解決問題，首長必須要扛起責任、壓力，與同仁並肩作戰，他跟中央一定也是同心齊力來解決基層的問題。

(中時 )