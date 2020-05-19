陳時中批說法太沉重 侯：解決第一線同仁沉重壓力 14:102020/05/19 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中批侯轟中央「說法太沉重」 侯回應：是解決第一線同仁沉重壓力（戴上容攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央紓困金政策混亂，新北市製作擴大急難紓困標準作業手冊，新北市長侯友宜日前轟「不知道中央是不能做，還是不會做」，衛福部長陳時中回應這樣說法太沈重，侯友宜19日到三重視察時再回應，第一線的同仁的壓力非常的沉重，他是來解決第一線同仁沉重的壓力。 侯友宜說，他不斷從碰到的問題裡提出解決的方式，編成標準作業手冊替基層的同仁解決問題，首長必須要扛起責任、壓力，與同仁並肩作戰，他跟中央一定也是同心齊力來解決基層的問題。 (中時 ) #陳時中 #侯友宜 #新北市 #紓困 #台灣 #全球 #大陸 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 也許您會感興趣 推薦閱讀 合庫金挺企業紓困 備受肯定 04:102020/05/15 產業特刊 北市減租等6項紓困 延至8月底 04:102020/05/15 生活新聞 陸委會正名新冠肺炎 羅智強嗆館長：你說呢？ 10:182020/05/15 政治 奪回雙北江山！？陳時中成民進黨2022活棋 14:512020/05/17 政治 陳時中被做成沙雕！妙答感想超誠實全場大笑 18:572020/05/17 生活 資訊不對稱 定向紓困指錯方向 04:102020/05/18 財經焦點 救命錢給不到苦命人 04:102020/05/18 時論廣場 侯友宜轟紓困沒作業手冊 陳時中：能做都盡量做了 14:362020/05/18 生活 台南紓困核准率 居全台第3 04:102020/05/19 地方新聞 新北閱讀節特展開幕！吳鳳合體侯友宜 12:022020/05/19 生活 政治熱門新聞 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 盛傳陳菊接掌監察院 高雄人街訪反應超大 - 政治 罷韓倒數18天 趙少康曝反制策略：罷韓沒有正當性 - 政治 520總統府院新人事布局 一張表看懂 - 政治 高雄綠色神祕布條「阿舅要回來了」 網：露出真面目了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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