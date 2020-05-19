障礙者們於風雨中高喊「我要維持生計」「我要好好活著」等口號。（李柏澔攝）

受新冠疫情影響，許多障礙人士陷入個人和家庭生計危機，也成為染疫的高風險族群，為了抗議政府這次紓困漠視118萬障礙弱勢的健康和經濟安全，「救救台灣障礙弱勢行動聯盟」今(19)日風雨中聚集立法院前陳情，高呼生計應受保障等訴求。

救救台灣障礙弱勢行動聯盟今日提出訴求要求保障障礙者的生計，例如每位障礙者每月發放1萬元生活津貼為期6個月；政府編列50億補貼障礙者非營利組織、庇護工場機構及相關產業度過危機；建立定期會報追蹤及完備的防疫措施。

救救台灣障礙弱勢行動聯盟總召集人，前立委鄭龍水表示，118萬障礙弱勢應該在這波疫情受到最優先、最充分的照顧，但令人心痛的是，紓困大撒幣，障礙族群卻「聽得到、看得到卻領不到 。」

鄭龍水指出，這是20年來台灣障礙者首度集結如此多人陳情上街，用最不得已的手段要政府正視，講到激動處鄭龍水三跪請求總統蔡英文、行政院蘇揆及立法委員「救救台灣，舅舅118萬障礙弱勢。」

社團法人新竹縣盲人福利協進會理事長張添福表示，自己從事命卜工作幾十年，這次疫情影響下3天才1位客人，房租自疫情爆發以來已經欠繳近5個月，政府紓困不涵括所有障礙人士，等同不留活路。

新北市身障適性生命教育協會理事長莊青一說，3月底4月初已將陳情書遞交各黨團，民眾黨與國民黨團依序召開協調會，但關鍵的民進黨卻沒有召開任何協調會，今天連1位代表都沒出席，痛批「是要漠視到什麼程度？」

民眾黨立委高虹安、國民黨立委林為洲、吳斯懷、林奕華、葉毓蘭及洪孟楷也來到場予以支持。

高虹安表示，民眾黨已提出並修正「身障保險基金」草案，預計會由衛福部作為主管機關，納入未來計劃的「身障保險特別預算」來保障障礙者權益。

林為洲指出，紓困2.0、3.0已經通過，紓困預算總額達到4200億，希望政府在已經通過的預算中撥出一部分特別照顧弱勢，對於「救救台灣障礙弱勢行動聯盟」提出的各項訴求將全力支持。

(中時 )