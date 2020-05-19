受到新冠肺炎病毒影響，SEMI國際半導體產業協會於今(19)日宣布，原定於2020年6月3日至4日舉辦的軟性混合電子國際論壇暨展覽(FLEXTaiwan)，將延期至2020年9月24日於台北南港展覽館一館舉行。

每年由SEMI國際半導體產業協會及軟性混合電子產業聯盟（FlexTech）聯合舉辦的FLEXTaiwan，集結國內外來自智慧醫療、電子紙、顯示器、系統整合、車用電子、紡織、穿戴式裝置、航空電子等超過30個不同領域的相關專業人員參加。在全球疫情仍未明朗之際，基於健康安全，2020年第三屆FLEXTaiwan將延期辦理。後續將密切關注中央流行疫情指揮中心所發布的相關訊息，並依疫情狀況研議相關調整及具體辦理方式，再行公告。

新冠肺炎疫情對全球各地的影響仍未停歇，隨著越來越多實體活動因應防疫規範而走入線上模式，SEMI也推出多場免費線上論壇與活動，分享最新市場趨勢觀察。

(時報資訊)