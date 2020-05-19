時序逐步進入股東會旺季，集保結算所統計，今年有超過9成的上市櫃公司股東會集中在5月下旬後陸續召開。雖然國內新冠肺炎疫情相對穩定，但集保仍呼籲盡量採用電子投票、減少親赴股東會現場參與，讓台灣零確診的「加零」紀錄能持續出現。

集保指出，金管會已規範全體上市櫃公司應採用電子投票、並作為投票管道之一，投資人可透過「集保e存摺」APP、證券商下單APP或「股東e票通」網站行使投票權利，且電子投票期間將近1個月，投資人在時間選擇上更為彈性。

集保副總經理景廣俐推薦投資人採用「集保e存摺」APP進行電子投票，只要在APP首頁「我的資產」下方點選電子投票快捷功能，不必重複登入即可進入投票平台，「e搜股」功能則提供各檔股票即時重大訊息、公司財務資料及市場獨有的股權分散表數據。

景廣俐進指出，「集保e存摺」APP會針對存摺上的持有股票主動發送推播訊息，並可在通知中心查詢股東會日期、紀念品、除權息金額等相關資訊。在行使電子投票後，亦能參考推播訊息內載明的紀念品領取時間及地點，攜帶開會通知書上的指定證件即可前往領取。

(時報資訊)