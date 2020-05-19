【現場直播】中央流行疫情指揮中心新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.05.19

台灣新冠肺炎今天連續第12天「零」確診者，中央流行疫情指揮中心今(19)日表示，國內今日無新增病例，昨(18)日新增268例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計通報69,657例(含68,588例排除)，其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，401人解除隔離，其餘持續住院隔離中。有關129名印度返台民眾，目前無後送就醫者，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心表示，全球累計4,830,923例確診，分布於187個國家/地區；病例數以美國1,530,477例、俄羅斯290,678例、英國246,406例、巴西241,080例及西班牙231,606例為多；病例中317,894例死亡，以美國91,413例、英國34,796例、義大利32,007例、法國28,239例及西班牙27,709例為多。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；出門若無法保持社交距離，或是搭乘捷運、台鐵、高鐵等大眾交通運輸時，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時電子報)