基隆一間設在茶行樓上的賭場為規避查緝，用木板將窗戶封死，營造無人假象，警方19日凌晨前往攻堅，當場查獲負責人及賭客共16人，警方驚訝發現屋內賭客在密閉空間聚賭，竟都沒有戴口罩，幸好沒有人出現新冠肺炎症狀。

基隆市警局第一分局長婁子才接獲檢舉指出，忠四路上疑似出現職業賭場橫行，隨即指示偵查隊查緝，鎖定藏身於茶行樓上的賭場，在19日凌晨1點見時機成熟，率隊前往攻堅將其一舉破獲，並當場查獲37歲主持人黃姓男子、會計、把風及賭客等共16名，現場查扣天九牌和賭資新台幣21萬餘元等證物。

警方調查後，發現茶行店家於3月間將房屋租下後，又把2樓至4樓轉租給黃姓男子，並刻意用木板封閉窗戶，來營造無人居住的假象，還安排人員把風隨時透過無線電通報，並以2天至3天週期不定方式，提高警方查緝難度。

警方查出，黃男以每押注1萬元抽頭300元方式經營職業賭場營利，嫌疑人到案後均坦承犯行，訊後將黃男等3人依賭博罪嫌移送法辦，賭客則依社會秩序維護法裁處，警方表示，將持續針對職業賭場加強查緝，嚴打嚴辦，全力淨化社會治安

警方偵訊後，將黃男等3人依賭博罪嫌移送法辦，賭客則依社會秩序維護法裁處。警方呼籲，賭博為萬惡的淵藪，易引起暴力討債的糾紛，不容職業賭場流竄，後續將持續針對職業賭場加強查緝，嚴打嚴辦，全力淨化社會治安。

(中時 )