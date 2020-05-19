江姓受刑人家屬指控台中看守所罔顧人命，控訴父親入監短短的10天，竟顱內出血送醫身亡。台中地檢署檢察官今天會同法醫解剖，初步發現江男無明顯外傷及骨折，研判死因疑與頭部硬腦膜下腔出血有關，檢方已調閱看所守240小時戒護全程監視影像追查，並採檢體送鑑定追查死者顱內出血發生時間及原因，以釐清案情。

江男兒子指控，他父親42歲因竊盜案被判3個月，5月6日進台中看守所服刑，母親在5月11日到看守所視訊會客，父親意識及行動能力正常；家屬13日接到所方通知，父親出現酒精戒斷症狀，培德醫院會診認為需住院治療，15日下午經送培德醫院住院、16日轉送中國附醫搶救、17日身亡。

江男兒子指出，醫師診斷出他父親顱內出血、腦中線位移，而質疑生前恐遭重擊或是摔倒，要求所方給家屬一個交代。台中看守所回應指出，江男在11日、12日反映身體不適，送看守所衛生科看診，15日送培德醫院治療，所方均依醫囑處理。

檢察官19日上午在台中市生命禮儀管理所會同法醫解剖調查。據了解，江男全身外觀並沒有明顯出血、傷痕及骨折，而頭部硬腦膜下腔出血疑與死因有關，法醫已採相關組織及血塊等樣品送鑑定，進一步追查發生原因及發生時間，以釐清案情。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，檢察官已調閱台中看守所240小時戒護全程監視影像畫面及相關就醫病歷資料，已初步檢視相關重點畫面，在檢察官同意下可能協調家屬進行檢閱，若家屬有相關疑點，將進一步請看守所配合調查。

(中時 )