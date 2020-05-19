雲林縣虎尾大屯地區居民集結在卻設太陽能板的嘉南大圳支線旁，表達反對的心聲。（許素惠攝）

雲林縣虎尾大屯地區居民反對雲林水利會在灌溉渠道上設太陽能板，雲林縣議員陳俊龍（右二）等民代也力挺居民，雲林水利會由該會虎尾區管理處東光工作站長陳俊臣（右一）與會。（許素惠攝）

立委蘇治芬（右一）表示會居間和台電及雲林水利會協調停止該案。（許素惠攝）

雲林農田水利會將在嘉南大圳虎尾鎮大屯里與土庫鎮馬光交接支線圳段設置太陽能板，引起地方反對，居民上午集結在大圳旁，強調該圳段邊的水利防汛道寬30公尺，約7、800公尺長，是村民主要曬殼場，要求水利會停止該案，立委蘇治芬表示會協調台電及水利會尊重民意。

上午1、200村民在渠道旁綁白布條抗議，在地的雲林縣議員陳俊龍、顏旭懋、虎尾西屯里長王文杉、虎尾鎮代會副主席陳樹泉、代表李素娥、李政峰等都和居民站在一起，要求台電將已豎立的電桿撤除，停止該案。

雲林水利會派虎尾區管理處東光工作站站長陳俊臣出席，但他只是靜靜地聽居民心聲，並未發言。

蔡東桓等居民指出，該渠道如果設置了太陽能板，除了蓋住渠道外，部分設施也會擴張到路面，影響村人曝曬農作物，況且渠道旁的防汛道有一半是居民集資舖設的。

蘇治芬表示，政府雖鼓勵發展綠能，但應找適當位置，尤其與農民的賴以為生的曬殼場地有衝突時，當然是以農為重，她會居間協調台電及水利會評估更適合的地方。

雲林水利會回應，該案已和廠商簽約，但契約內容有強調必須尊重當地民眾意願，如果業者未能成功取得民眾同意，將會尊重民意，重新評估。

(中時 )