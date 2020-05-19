新冠肺炎疫情蔓延全球，日本情況嚴峻，不少公司、商家有限度縮短工時，而需人與人密切接觸的成人影視界，則是全面停工保平安，在這種時候，能打發居家時光的影音平台、電動遊戲等，業績都因疫情暴漲，其中，任天堂Switch大作《動物森友會》人氣更是夯到無法擋，連暗黑女神波多野結衣都瘋玩，還用遊戲大洩拍片內幕。

波多野結衣停工期間大玩動森，把房子布置成潘片現場。(翻攝自波多野結衣推特)

能以高自由度創造個人島嶼的遊戲《動物森友會》旋風席捲全球，連「暗黑林志玲」波多野結衣都是該款遊戲的超級粉絲，先前曾透露因疫情關係2個月沒拍片的她，在推特分享了她這段時間瘋玩動森的成果，赫見女神直接將自己家裝潢成攝影棚，床、攝影機、泡泡浴塑膠墊、面紙等應有盡有，她還讓主人公換穿黑色比基尼，在遊戲裡重溫拍片時光。

波多野結衣透過遊戲表達復工的心情，還加碼曝光拍片SOP，表示要先在沙發開始，採取面對面體位再轉到後背式，在從後背站姿一路騎乘到床上，最後從騎乘位轉換成正常體位直到結束，過程讓網友看得臉紅心跳，還有人暴衝約「多人運動」，沒想到女神超大方，說只要對方做性感的扮裝，就歡迎來玩。

(中時電子報)