陸美貿易戰升級，陸概股在美國風波重重下。路透引述消息表示，大陸正敦促國內公司考慮赴倫敦上市，旨在激活交易，在新冠疫情危機過後加強與海外的聯繫。消息人士指出，大陸正尋求改善與外部世界關係，及為解封的經濟復甦提供資金。不排除在今年下半年，有1至2家大陸企業登陸倫敦股市。

據《路透》引述消息人士指出，大陸正敦促陸資企業前往倫敦掛牌，以推動滬倫通交易。報道指出，大陸相關部門已批准中國太保（2601）及國投電力，前往倫敦證券交易所掛牌，前者更有可能成今年首家在倫敦上市的大陸企業，尋求集資額介乎20至30億美元，有機會在今年9或10月定價。大陸亦同意中國長江電力啟動籌備前往英國上市，集資額為25億美元。

消息人士指出，有關安排是希望推動恢復滬倫通機制下的上市發行。而中國正尋求改善與外部世界關係，及為解封的經濟復甦提供資金。不排除在今年下半年，有1至2家大陸企業登陸倫敦股市。

滬倫通於去年啟動，希望建立兩地證券市場互聯互通關係，協助大陸企業擴大投資者基礎之餘，亦可以讓大陸投資者有機會投資英國上市公司。目前僅有華泰證券（6886），透過滬倫通機制在倫敦證券交易所掛牌。

(中時 )