孫翼華個展《漠漠如織》將於23日在鳳甲美術館盛大展出。

孫翼華的作品透過水墨、複合性媒材與新媒體、壓克力及天然礦物質岩彩融治於一爐，創造出波光淋漓且內斂幽微的視覺感。（孫翼華提供／張睿廷新北傳真）

台北市鳳甲美術館成立至今30年，展出無數大小特展，近日更將盛大展出孫翼華個展《漠漠如織》，此次創作主要是透過水墨、複合性媒材與新媒體、壓克力及天然礦物質岩彩融治於一爐，創造出波光淋漓且內斂幽微的視覺感，展期從5月23日一路展至6月7日，邀請民眾一起至美術館感受國際等級的創作之美。

孫翼華現於國立台灣師範大學美術系擔任教授，其作品曾在2017年獲選過全男國際水墨雙年展、全球水墨畫大展，並連續3年融化全省公教美展國畫專業組第一名，參與近百次國內外大型展覽。

孫翼華還曾舉辦過11次水墨個展，作品獲山東博物館、山東弘川美術館、佛光緣美術館、國立國父紀念館、陽明山中山樓及其他公私立典藏。

孫翼華此次藉由海浪、繁花、羽翼、水母等輕柔元素，繁衍並簡化抑或再製出的詩興／詩性空間，從而映現出一種屬於自己的陰性表述。

孫翼華認為，女性生命體驗的轉譯，多重性的指涉符號，既是自我心象的獨白，亦是生命本義的詰問。

孫奕華表示，不論是浮花，抑或是浪蕊，希望透過東方美學中傾向於陰柔、虛靜意蘊的特質，與乎暗示、隱喻的象徵手法，從而探討了生命中最深層的奧秘及其幻化無常的本質。

(中時 )