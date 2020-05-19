中央流行疫情指揮中心頒布4月9日起全國酒店、舞廳、有男女陪侍的店家停止營業，高市府今（19）日宣布，5月20日開始八大行業有條件開放，但必須遵守實名制登記、量體溫、保持社交距離、加強清消等四大防疫措施，將不定期加強稽查，違者最重將處勒令停業1個月至改善為止。
高市衛生局林立人指出，國內已36天沒新冠肺炎本土病例，11天沒有確診個案，高市府依照評估之後，兼顧防疫及經濟，明天8時起有條件開放復業，包括有男女陪侍的酒店、舞廳等八大行業，必須符合「入內量體溫及提供洗手設備」、「入內實名制登記」、「保持社交距離，無法保持適當距離時戴口罩」、「加強環境清消」等四大防疫措施者。
林立人表示，經發局也擬定「復業四大防疫措施查檢表」提供業者依循執行，高市府也將組成聯合稽查小組，不定期加強現場稽查作業，一旦查獲未依四大防疫措施執行之業者，將依違反傳染病防治法開單告發，處以3000元至1.5萬元，若複查不改善，或情節重大者則勒令停業1個月。
另外，針對高市府權管的公共場域原本擬定6月1日起才開逐步開放，但因疫情獲得控制，5月20日起分批開放場域。第一階段5月20日開放高市府婦女館戶外場館，限500人以下；室內場館部分則限制100人以下，包括老人活動中心、里活動中心、身心障礙據點、育兒資源中心、兒福中心、長照C據點、社區關懷據點、室內游泳池、楠梓射擊場、新客家文化園區文物館等。
衛生局表示，第二、三階段期程則不變，第二階段於6月30日開放文化局室內展演館。第三階段於7月15日開放人口密集機構及高中職以下學校。
(中時 )
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