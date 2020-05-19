優步揮刀再裁三千人 關閉全球45個辦公室 13:462020/05/19 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 優步（Uber）在歷經第一輪裁員之後，決定在未來兩周再裁減逾3千名員工。根據優步執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）給員工的信函指出，該公司打算關閉或整合全球45個辦公室。 消息一出，優步18日（周一）股價一度暴漲最高9％，收盤時漲幅收斂至3.5％。 科斯羅薩西表示，還考慮針對貨運等其他事業進行重整。 優步在5月6日已宣布第一波裁員，精簡3,700名員工，約占該公司14％的人力，隨著優步展開第二輪裁員，未來總員工數將降至約2萬人。 (工商 ) #全球 #優步 #裁員 #關閉 #辦公室 也許您會感興趣 推薦閱讀 建快捷通道 助兩岸經濟復甦 04:102020/05/15 論壇廣場 創意配息5元 今年營運可期 04:102020/05/15 證券．權證 亞洲矽谷設新竹中心 國發會重責交付鄭宏輝 20:112020/05/15 科技 理想大地推活氧會議假期 04:102020/05/17 產業．科技 全球財經周報》股神改開線上股東會 21:502020/05/17 財經 蘇貞昌內閣底定 辦公室主任黃致達升任政委 17:502020/05/18 政治 台美防疫松cohack創造驚奇 抗疫5大解決方案脫穎而出 21:102020/05/18 政治 上年度投資WeWork與優步失利 軟銀願景基金慘賠180億美元 04:102020/05/19 全球財經 東縣府展決心 綠能辦公室營運 04:102020/05/19 地方新聞 蔡總統要掙脫的鎖鍊 04:102020/05/19 時論廣場 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 投資大師：聯準會難撐太久 美股債將承受重壓 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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