優步（Uber）在歷經第一輪裁員之後，決定在未來兩周再裁減逾3千名員工。根據優步執行長科斯羅薩西（Dara Khosrowshahi）給員工的信函指出，該公司打算關閉或整合全球45個辦公室。

消息一出，優步18日（周一）股價一度暴漲最高9％，收盤時漲幅收斂至3.5％。

科斯羅薩西表示，還考慮針對貨運等其他事業進行重整。

優步在5月6日已宣布第一波裁員，精簡3,700名員工，約占該公司14％的人力，隨著優步展開第二輪裁員，未來總員工數將降至約2萬人。

(工商 )