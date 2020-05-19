瑞儀光電、凱銳光電、樂米生技、以及日商高雄晶傑達等4家國內外企業，19日與經濟部加工處簽約，將進駐「高雄加工出口區智造新基地」的2棟標準廠房，未來可望增加118億元產值，並創造3,000個就業機會。

「前瞻基礎建設-高雄加工出口區智造新基地」，24億元興建的一棟聯合辦公大樓、以及二棟標準廠房，19日舉行聯合辦公大樓上樑典禮，該大樓今年底將完工，而預定2011年8月完工的二棟標準廠房，已遭瑞儀光電等廠商預約。

因此，加工區高雄分處長吳大川19日也同步與瑞儀光電董事長王本然、凱銳光電林傳凱、樂米生技董事長張樂心、以及日商高雄晶傑達社長松岡英樹等人，簽署投資意向書。

經濟部長沈榮津致詞表示，中央挹注前瞻基礎建設特別預算，讓成立超過50年的高雄加工區風華再現，而高雄加工出口區智造新基地，提供具有高智慧、耐震、綠能環保的產業升級空間，未來不僅可紓解產業缺地問題，相信也將進一步帶動高雄產業經濟，躍升發展。

加工處長黃文谷指出，「前瞻基礎建設-高雄加工出口區智造新基地」，完工之後，將只租不售，廠房租金相對於鄰近的產業園區，具有一定優勢。

他說，未來，將高雄加工出口區「智」造新基地，將持續鏈結高雄加工區既有的IC半導體、LCD顯示器產業資源，媒介「五加二」新興策略產業進駐，並透過「高雄園區顯示器零組件產業聯盟」，統合廠商需求，擴大產業群聚效應。

黃文谷表示，「高雄加工出口區智造新基地」，在廠商進駐之後，未來可望增加118億元產值，並創造3,000個就業機會。

(工商 )