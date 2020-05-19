近幾日國際媒體報導泰國航空宣布破產，泰國航空19日正式發布訊息，澄清部分新聞及網路媒體報導泰航董事會於5月15日之董事會通過宣佈破產之決議，並指出泰航因應疫情的重整計劃己於4月17日經董事會通過並於4月29日呈國營事業委員會，預計近日將呈內閣核准。

本月15日多個國際媒體報導，泰國交通部助理部長塔翁表示，泰航復甦方案23項措施是無法實現的，包括在7個月內出售9架空中巴士340型飛機，增加維修部門50％收益等，主張該航貸款1,300億銖非解決知道，申請破產才是泰航繼續生存的選擇之一。

塔翁還指出塔信政府時期採購A340型飛機是導致泰航虧損的根源所在，10架該型機執飛不到1年就閒置停非，僅出售其中的1架給空軍，另外9架泰航已支付長達10年的停機、維修和保險費。

不過泰國航空指出，公司的重整案正由內閣審理中，預計近日就有結果，申請破產說法並不屬實。

(工商 )