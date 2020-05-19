港澳人士不僅在台居留、定居大增，設籍人數也在去年突破萬人創下新高，達1.1萬人，年增15.3%，港澳人士最愛落戶新北市，2,774人居各都之冠，而近年則以台北以外的都會區港澳人士設籍增加幅度最明顯，台中市四年大增1.2倍，桃園、台南、高雄都有九成的水準。

根據內政部統計顯示，去年底大陸人士在台設籍約13.7萬人、年增2.6%，外國人設籍10.7萬人、年增3.3%，不過港澳人士近年設籍增幅可觀，去年底已達1.1萬人，年增幅15.3%，成為設籍台灣成長最快速的地區。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，台灣與港澳在文化背景、飲食習慣相近，多年來有不少來台就學、工作的港澳人士選擇在台灣落戶，也有許多因婚姻關係而設籍台灣，台灣健保聞名全球，這也是吸引港澳人士的主要原因，且在台居留期間即可有健保福利，港澳投資移民台灣的門檻600萬，遠低於外國人的1,500萬，港澳人士移民台灣的條件較外國人寬鬆許多。

因台北地區工作、就學機會及管道多，約有將近一半港澳人士設籍選擇雙北市。不過相較於雙北市四年來增加約六至七成，台北以外都會區港澳人士設籍增加幅度快速，桃園、台中、高雄在去年設籍人數都破千，而且與2015年底相較，港澳設籍人數都有將近一倍的成長，台中市更成長122%。

郎美囡表示，港澳人士在台設籍地點，多以生活便利性高、工作機會多的區域為主，尤其有捷運線的地區在通勤上機動性較高，台中氣候宜居、生活空間大，且房價又低於雙北，使設籍人數大幅增加。?住商不動產企研室經理徐佳馨指出，台灣社會風氣開明自由，是許多港人嚮往之處，而港人來台的方式多元，除了依親、專業移民外，還有創業及投資移民，但也提醒，投資移民門檻600萬須設立公司及稅籍、有經營事實，並非在台買房即可。

(工商 )