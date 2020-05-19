王凱（左）與江疏影主演的《清平樂》播出完結篇。（WeTV提供）

由王凱與江疏影主演的WeTV古裝大戲《清平樂》播出完結篇，王凱飾演的宋仁宗趙禎最終駕崩在江疏影飾演的曹皇后懷裡。劇裡，宋仁宗臨終前拿出年少時隨手畫的曹皇后畫像，曹皇后看到畫像淚流滿面：「官家（指宋仁宗）竟然自那時起心中便有了臣妾！」發現原來宋仁宗在年輕時就已喜歡她了，兩人終於解開心結，最後宋仁宗在他心愛的皇后懷裡離去，觀眾看得淚崩，「嗑了這麼久的帝后CP，終於圓滿。」

王凱與江疏影在微博發文告別角色，其中「王凱我還是想做官家的」與「江疏影發長文」都攻佔微博熱搜，掀起網友熱議。江疏影發了700多字長文告別曹皇后一角，她坦言：「我是自卑且悲觀的，什麼捧不紅糊咖都是我的代名詞，但自己依然保留慾望，越喪越燃。」她承認自己天賦資質都一般，每一次豁出去表演，可能別人輕輕鬆鬆就能達到，「只是我比較一根筋，就是有股不服輸不認命的傻勁」，「笨鳥先飛」、「勤能補拙」在她心裡被默念了無數遍。

她說，在《清平樂》播出期間，曾被一個表演老師的評論戳中，頓足搥胸希望可以再演一遍。「這次，我承認也的確實被一些評論傷害到了，也曾有一瞬間猜測他們會不會只是討厭我這個人」。江疏影說，自己能接受所有的質疑，但當在最擅長的領地裡被狂轟濫炸，「確實也藏不住我的這份尷尬和落魄」。她坦承，「有時也會站在罵我的人的立場去看待，好像說的也不全錯⋯」讓網友看得十分心疼，直說她是一位好演員，知道自己想要什麼，對於角色理解很通透。

王凱在《清平樂》精采演繹出宋仁宗，他微博發表感言，表示很慶幸能夠演繹官家的一生，也很愛這個角色，他並套用劇中角色台詞：「如果有來生，我還是想做官家的。」來透露角色心境。

王凱自曝，當時還沒拿到劇本時，一聽到要演宋仁宗，就直說「我當然要演，我為什麼不演」，認為每一個演員都會想去演一個真實帝王的一生，而宋仁宗之前沒有任何影視化作品的角色出現，王凱笑說，他大概是第一個正經八百演出宋仁宗的人。《清平樂》全劇已在騰訊視頻海外版WeTV全網獨家上架。

(中時 )