對於是否出席520總統就職典禮，六都首長都表態了。

明（20）日就是520總統就職典禮，六都市長都受邀出席，其中高雄市長韓國瑜確定不出席，新北市長侯友宜則表示市政優先，確定出席的有台北市長柯文哲、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲。

台北市政府副發言人戴于文表示，柯文哲有受邀出席520總統就職典禮，因屬國家大事，柯文哲將出席。

新北市長侯友宜則未直接回應是否出席，僅表示將以市政優先，在市政考量下若有時間，能參加就盡量參加。

桃園市長鄭文燦表示，正、副總統就職典禮是國家重要活動，將依例出席。

台中市長盧秀燕先前因當日有既定行程無法出席，後來考量為國家重大慶典，調整既定行程，決定親自出席就職活動。

台南市長黃偉哲表態會參加520就職典禮，下午的民進黨主席就職也會出席。

高雄市長韓國瑜感謝受邀，因有市政會議，且忙於市政、防疫紓困，所以會留在高雄。媒體提問是否會派代表，新聞局長鄭照新則說將進一步討論再向外界說明。

(中時電子報)