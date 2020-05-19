台中市運動局長李昱叡今日在市政會議針對兒童運動中心規畫進行專案報告。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕指出，兒童國運中心不同於親子館，而是要因應不同年齡孩子的身體發展，給予相對因應的體育設施。（盧金足攝）

台中市運動局推動兒童國民運動中心，將興建「兒童版的國運中心」，打造孩子專屬的體健運動設施，針對營運中的國運中心開設兒運專屬課程，興建中的國運中心規畫孩童運動專屬空間。市長盧秀燕表示，市府注意到大多國運中心都是為成人設計，缺乏兒童的運動空間及設施，為孩子量身規畫，重視兒童運動發展。

盧秀燕表示，台中市推動兒童國運中心將力拚「運動扎根、強身體魄、培養運動人才」三大目標，讓孩子適性成長。

市府19日舉行市政會議，運動局長李昱叡針對兒童運動中心規畫進行專案報告，盧秀燕強調，運動非常重要，養成健康的運動習慣更重要，近年來國人運動觀念盛行，政府也都陸續興建國運中心，提供民眾運動空間，市府創全國之先打造「兒童版的國運中心」，為孩子量身規畫。

盧秀燕指出，兒童國運中心不同於親子館，而是要因應不同年齡孩子的身體發展，給予相對因應的體育設施，讓孩子在成長過程中，發展運動、強身體魄、培養運動人才。

李昱叡說，市府推動兒童運動中心，分成四大規畫，首先針對正營運中的朝馬、北區、南屯國民運動中心和港區運動公園開設兒運課程，專案聘請兒童運動教練，目前已開設兒童專屬運動課程，如體操、舞蹈及體適能等課程、射箭、直排輪、Push-Bike及籃、羽、排、桌、足等球類運動。

此外，將於北屯、西屯、神岡、西區跨域合作推動結合社福及運動設施的場館，其中位於北屯區兒童公園內原賣店空間，規畫培養幼兒氣質養成與訓練之音樂律動、親子瑜珈等，預計今年完工，明年初營運。

西屯區西大墩公園環保節能減碳館，將打造為台中市首座文化與兒童運動複合式中心，預計明年3月完工，9月營運。

另針對長春、大里、潭子等興建中的國民運動中心，將孩童運動專屬空間納入規畫，以預計今年開幕營運的「長春國民暨兒童運動中心」為例，著重兒童大肌肉開發、培養肢體協調力發展，室外泳池設置兒童專用遊憩區，室內設置綜合球場及壁球室結合兒童球類，規畫兒童專用遊戲區、韻律教室、戶外溜冰場等設施，培養兒童肌耐力、敏捷力及平衡感發展。

最後，規畫於沙鹿、大雅、烏日、大甲區興建的兒童國民運動中心，將藉由大雅零售市場空間、沙鹿勞工育樂中心、烏日國中等既有公設空間，再利用為兒童專屬的運動中心，賦予場域新生命。

(中時 )