台中市運動局推動兒童國民運動中心，將興建「兒童版的國運中心」，打造孩子專屬的體健運動設施，針對營運中的國運中心開設兒運專屬課程，興建中的國運中心規畫孩童運動專屬空間。市長盧秀燕表示，市府注意到大多國運中心都是為成人設計，缺乏兒童的運動空間及設施，為孩子量身規畫，重視兒童運動發展。
盧秀燕表示，台中市推動兒童國運中心將力拚「運動扎根、強身體魄、培養運動人才」三大目標，讓孩子適性成長。
市府19日舉行市政會議，運動局長李昱叡針對兒童運動中心規畫進行專案報告，盧秀燕強調，運動非常重要，養成健康的運動習慣更重要，近年來國人運動觀念盛行，政府也都陸續興建國運中心，提供民眾運動空間，市府創全國之先打造「兒童版的國運中心」，為孩子量身規畫。
盧秀燕指出，兒童國運中心不同於親子館，而是要因應不同年齡孩子的身體發展，給予相對因應的體育設施，讓孩子在成長過程中，發展運動、強身體魄、培養運動人才。
李昱叡說，市府推動兒童運動中心，分成四大規畫，首先針對正營運中的朝馬、北區、南屯國民運動中心和港區運動公園開設兒運課程，專案聘請兒童運動教練，目前已開設兒童專屬運動課程，如體操、舞蹈及體適能等課程、射箭、直排輪、Push-Bike及籃、羽、排、桌、足等球類運動。
此外，將於北屯、西屯、神岡、西區跨域合作推動結合社福及運動設施的場館，其中位於北屯區兒童公園內原賣店空間，規畫培養幼兒氣質養成與訓練之音樂律動、親子瑜珈等，預計今年完工，明年初營運。
西屯區西大墩公園環保節能減碳館，將打造為台中市首座文化與兒童運動複合式中心，預計明年3月完工，9月營運。
另針對長春、大里、潭子等興建中的國民運動中心，將孩童運動專屬空間納入規畫，以預計今年開幕營運的「長春國民暨兒童運動中心」為例，著重兒童大肌肉開發、培養肢體協調力發展，室外泳池設置兒童專用遊憩區，室內設置綜合球場及壁球室結合兒童球類，規畫兒童專用遊戲區、韻律教室、戶外溜冰場等設施，培養兒童肌耐力、敏捷力及平衡感發展。
最後，規畫於沙鹿、大雅、烏日、大甲區興建的兒童國民運動中心，將藉由大雅零售市場空間、沙鹿勞工育樂中心、烏日國中等既有公設空間，再利用為兒童專屬的運動中心，賦予場域新生命。
(中時 )
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