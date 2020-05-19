紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）因為肋骨骨折，至少要等到今年夏天才有望歸隊，對此，《運動畫刊》（Sports Illustrated）寫手佛達西（Tom Verducci）便撰文表示，生涯多次遭逢傷勢的賈吉，雖然砲火兇猛，一項全壘打紀錄僅輸給費城費城人傳奇哈沃德（Ryan Howard），但年僅28歲的他，出賽數竟然輸給年紀較小的球員，不禁感嘆賈吉的球員黃金期被自己的傷病史給偷走了。

賈吉職棒生涯起步晚，24歲、2016年才站上大聯盟，隔年以單季52轟之姿一舉拿下美聯最佳新人，儘管在 2018年以及2019年因傷所困出賽數減少，但都分別打出27支全壘打，在洋基的4年間，他一共出賽396場比賽，期間夯出110支全壘打，成為史上第二多；第一名是哈沃德，他在生涯前396場比賽打出120轟。

佛達西更拿賈吉與費城人強打哈波（BryceHarper）相比，稱賈吉上月剛滿28歲，出賽數卻比小一歲的哈波來得少，當然2人的起步時間不同，不能這樣做比較，但是攤開哈波過去2年的數據，職業生涯8年共有5年單季至少完成500個打席，但賈吉卻只在新人年達標。

攤開賈吉過往的傷病史，他在2017年球季結束後接受左肩關節鏡手術、2018年季中觸身球擊中右手腕導致骨折，上季則是因左側腹斜肌拉傷高掛免戰牌，今年春訓原是最早報到的球員，但舊傷復發，最終確定是肋骨骨折，可能要到6月到9月才會有一個明確的回歸時間表。

最後，佛達西說：「賈吉球員生涯中最重要的黃金時期已經被傷勢和新冠肺炎疫情偷走了。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)