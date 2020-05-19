知名導演吳念真因電腦被駭，導致他辛苦經營的臉書粉專消失，讓他只能重新成立新粉專。無獨有偶，知名團購企業家「486先生」擁有88萬粉絲的臉書粉專也在昨日陣亡，「486先生」表示，已向臉書提出申訴。

「486先生」在他的部落格《486大丈夫週記》上指出，臉書粉專《486先生》於5/18日晚間起無法正常運作，對此他已向臉書申訴，並等候處理。他也請消費者和粉絲放心，486團購官網、部落格《486大丈夫週記》及公司客服並無問題。

而「486先生」也呼籲粉絲，關注粉專《486好物與開箱粉絲團》，並訂閱《486大丈夫週記》部落格、關注486本人臉書、本人IG，原來的粉專恢復正常後會立刻透過這些平台公告。

486先生一向對政治十分關注，且表現十分活躍，他曾因表態支持民進黨與蔡英文總統，導致粉專掉粉。他也經常對時事發表意見或付諸行動，比如表示想挖角立院機要顧問洪慈庸，以及捐款給衛福部和國軍抗疫等等。

(中時電子報)