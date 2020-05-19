中職會長吳志揚今（19）日在新竹市政府與味全龍簽訂委外經營新竹市立棒球場的簽約會上，向國內大企業公開喊話，希望大企業加入中職成立第6隊，不過，吳會長對於經濟大環境仍然不敢抱持樂觀。

在新冠肺炎疫情期間，中職是全球第1個開打、也是全世界第1個開放觀眾進場的職棒，受到國內、國際間關注，全世界看到台灣、看到中職，因此，吳會長期待國內大企業可以考慮成立球隊。

吳志揚說，現在中職在國內外聲名大好，大企業成立職棒可以不要考慮有否賺錢，而是企業形象與知名度對國內外市場都有幫助，例如在日本，擁有球隊的企業會備受尊敬。

中職在2年多前公布新球隊成軍的辦法，吳志揚認為，新球隊成立的辦法已有清楚內容，他只是趁著中職知名度提升時，再一次呼籲國內大企業，這陣子也會注意有沒有企業有興趣成立球隊。

在中職聲名大好時機可以樂觀新球隊出現嗎？吳志揚表示，其實不敢樂觀，主要是經濟環境很不好，加上疫情更是雪上加霜，有些企業認為能夠把本業照顧好就很好了，也希望政府能夠給予租稅優惠等鼓勵措施。

(中時 )