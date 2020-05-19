因美國生技公司Moderna的新冠肺炎疫苗人體試驗傳出好消息，激勵美股道瓊指數周一收盤大漲逾900點，其中，銀行股漲幅優於大盤，分析師就樂觀表示，這對於股市是個好兆頭，代表美股後市可望進一步走高。

CNBC報導，自3月股市低點以來，美國金融股表現一直落後大盤，標普500指數從3月23日以來至今漲了33%，但金融股同期只上漲25%。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall直言，銀行和金融類股通常被視為「礦坑裡的金絲雀」，認為這類股反彈的是好現象，因為銀行大量放貸，才能帶動經濟長。

BTIG股票與衍生品策略主管Julian Emanuel表示，有充分證據顯示，當銀行金融股表現優於大盤時，美股後市可望進一步走高。他說，聯準會主席鮑爾上周稱反對負利率將對銀行股有利，因為負利率會打擊銀行獲利。

波士頓生技公司Moderna周一宣布mRNA-1273疫苗的臨床一期試驗成果，表示第一階段人體試驗中，45個參與者全數成功產出新冠病毒抗體，股價暴漲近20%。美股道瓊指數終場上漲911點或3.8%，收24597點，標普500指數上漲90點，或3.1%，收2953點。

(中時電子報)