台中市北區公園路、中華路五車連撞，汽車零件散落一地。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區公園路、中華路口發生一件五車連撞的驚險車禍，還有一輛自小客側翻橫躺路中。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

台中市北區公園路、中華路口19日近午時分發生一件五車連撞的驚險車禍，現場4輛自小客、1輛貨車撞成一團，汽車零件散落一地，還有一輛自小客側翻橫躺路中，幸好這起車禍未有人受傷身亡，現場有兩名民眾有輕微擦傷，並未就醫。

警方到場立即對駕駛們進行酒測，其中一名調查其中一名自小客27歲陳姓車主酒測值超過法定標準，其他4名駕駛則皆無飲酒情事，車禍原因仍待警方調查釐清。

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(中時 )