疑酒駕肇事 5車撞成一團 14:062020/05/19 中時 馮惠宜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市北區公園路、中華路五車連撞，汽車零件散落一地。（民眾提供／馮惠宜台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市北區公園路、中華路五車連撞，汽車零件散落一地。（民眾提供／馮惠宜台中傳真） 台中市北區公園路、中華路口發生一件五車連撞的驚險車禍，還有一輛自小客側翻橫躺路中。（民眾提供／馮惠宜台中傳真） 台中市北區公園路、中華路口19日近午時分發生一件五車連撞的驚險車禍，現場4輛自小客、1輛貨車撞成一團，汽車零件散落一地，還有一輛自小客側翻橫躺路中，幸好這起車禍未有人受傷身亡，現場有兩名民眾有輕微擦傷，並未就醫。 警方到場立即對駕駛們進行酒測，其中一名調查其中一名自小客27歲陳姓車主酒測值超過法定標準，其他4名駕駛則皆無飲酒情事，車禍原因仍待警方調查釐清。 ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障 (中時 ) #車禍 #小客 #酒測 #警方 #駕駛 也許您會感興趣 推薦閱讀 中市警方LINE官方帳號推3項便民服務 12:062020/05/15 社會 粗心駕駛開車撞高架變電箱 蘆洲244戶瞬間斷電 18:362020/05/15 社會 失智婦出門散步失蹤 警方雜草堆找到人 19:032020/05/15 社會 理財案例－白衣天使換跑道 保險理賠護保戶 04:102020/05/16 產業特刊 NBA》Kobe驗屍報告公布 駕駛未嗑藥 09:562020/05/16 體育 國中會考逢廟會 公所警方加強宣導減噪 16:532020/05/16 生活 男子車輛卡路中間 警方推車解圍 18:522020/05/16 社會 Wecare高雄「罷韓演習」變成遊行 警方全程緊盯 20:012020/05/16 政治 中市凌晨車禍 迴轉車撞直行車波及3機車 09:412020/05/17 社會 正午酒駕拒檢逃逸 勇警警棍破窗逮捕 17:072020/05/17 社會 社會熱門新聞 花蓮男違反居家檢疫挨罰10萬未繳 千萬別墅遭查封 - 社會 離譜！大伯睡2嫂姦情曝光 公婆竟要大嫂成全 - 社會 社會10點檔》獸夫大吃母女丼 少婦一怒 棺材鐵鎚殺夫 馬英九也嘆 - 社會 市議員女主任不認嘿咻300次 遭國營事業人夫指證「胸部特徵」 - 社會 男女公認！愛愛最討厭這姿勢… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。