擔任臨時工的男子見鄰居女子言語說話反覆，智力明顯低於同年齡女子，竟以搭便車引誘上車，去年9月12日上午7時，搭載女子到北投一處檳榔攤前猥褻，嚇得女子奪門逃跑，但因女子不認識路，驚嚇之際又回到車上，被載至捷運站丟包。士林地院日前宣判，認男子已在更大傷害前自行罷手，還主動道歉，予以減刑，判處有期徒刑1年10月，可上訴。

判決指出，已婚育有子女的41歲男子，見鄰居女子說話反覆，狀似中度智能障礙，案發當天，開車載女子到北投路邊，在車上強吻臉頰、嘴巴並猥褻胸部等處。女子在車上大喊「我不要」、「不」，且用力推開，但因男子力氣很大推不開，直至開車門逃跑，男子擔心事跡敗露才停手。

男子辯稱，開車送小孩上學後，返家途中偶遇被害女子，在車上看到她肩帶掉下來，臨時生不好念頭，女子抗拒時，就停止沒有再繼續，並讓女子到捷運站下車，否認用「強的」。

但女子下車非常驚恐在月台上嚎啕大哭，路人見狀協助報案，事後還不斷詢問家屬「叔叔會不會再來騷擾我們？」嚇得父母搬離原來住所，家屬請求法院判處重刑，雖然男子提出願賠償30萬、下跪道歉，家屬都不願意和解，希望男子入監服刑好好反省，並稱：「全家為了這件事不知哭了多少次」。

法院考量，男子曾一度否認犯罪，但在法院開庭時，坦承被害女子確有表示抗拒，與一般飾詞否認犯罪者不同，可見男子有悛悔之意，依法要判處3年以上10年以下有期徒刑，合議庭認為，男子符合情輕法重，依刑法第59條中情堪憫恕予以減輕其刑，依對心智缺陷之女子犯強制猥褻罪判刑。

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(中時 )