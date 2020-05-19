而事發當時也有民眾PO網，表示「吵死了」，甚至說「過了幾年還是這樣」。(翻攝臉書／吳建輝彰化傳真)

校方目前已經找來專業的消防保全公司，做一個全面的檢診，希望未來不會再有類似狀況發生。(校方提供／吳建輝彰化傳真)

19日凌晨彰化縣田中鎮南路里突然發生巨大警鈴聲響，附近民眾紛紛跑了出來，但遲遲未看到消防車，甚至連火源都沒看到，仔細一聽原來是從田中高中內傳出，附近居民說，已經不是第一次誤響，田中高中秘書鄭嵩諴表示，造成民眾恐慌相當抱歉，已請相關單位來做檢測，期許未來不會再有類似狀況發生。

附近居民表示，昨天深夜正當準備入眠時，就聽到學校的警鈴聲響，一直重複「火災火災，發生火災」，他起身查看，但沒有發現火源，應該是又不小心誤響，這狀況並非第一次，這樣下去擔心會有流言效應，像放羊的孩子一樣，以後真的發生什麼事沒人相信。

田中高中秘書鄭嵩諴表示，之前警報器誤響，也是發生在梅雨季節，他認為可能是溼氣太重機器受潮，或是地熱與雨水產生的煙霧，讓偵煙警報器產生作動，導致警鈴大作，而警衛通常是晚上九點半下班，到隔天早上五點才來上班，所以這段時間是交由保全公司協助，因為保全大哥就住附近，所以昨晚聽到後他也馬上過來處理。

鄭嵩諴說，因為警報器作動，聲響會非常大，發生這種事情，造成民眾恐慌，甚至影響安寧，對附近居民感到抱歉，校方這邊也致上最高的歉意，目前校長已指示找來專業的消防保全公司，來做一個全面的檢診，也期待未來不會再有類似狀況發生。

(中時 )