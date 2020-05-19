台南市中西區民生路與中華西路口18日凌晨1點多發生死亡車禍，遭撞的黃姓女騎士宣告不治，肇事的盧姓男子與1男1女乘客當場棄車烙跑，警方查出男駕駛身分竟是毒販，車上並查獲20公克1、2、3級毒品，昨天下午4點警方已逮回後座2名乘客，肇事的盧男則是在今(19日)中午向警方自首，目前警方正調查肇逃原因與車上毒品來源。

中西區凌晨發生的死亡車禍，肇事汽車的男駕駛與兩名乘客落跑身影遭人錄下傳上網路，網路一片咒罵聲，黃婦的家人18日下午前往殯儀館相驗，黃母放聲大哭，兩名就讀國一與國二的兒子在一旁陪同默不做聲。

開車撞死女騎士落跑駕駛是毒販，警逮2人車上都毒品。(民眾提供/程炳璋台南傳真)

黃姓死者大姐表示，妹妹離婚後，為了孩子仍與前夫同居，1日凌晨向家人表示要外出看望大姐（即大姐本人），但她納悶的是，自己住在玉井，也沒生病，不懂妹妹為什麼要在三更半夜出門找自己，認為事情怪怪的。

網友氣憤車上3人撞死人不負責且逃逸，紛紛留言「垃圾」、「乾脆私刑正義」、「八成是酒駕」、「目擊的騎士真有正義感」。

警方18日下午查出肇事駕駛為盧姓男子，肇事車輛是盧男的女姓友人租下，再交給盧男使用，盧男本月4日剛因販毒被抓，警方還在現場棄置的車輛內，找到20公克包含1、2、3級的毒品，警方逮回後座的方男與女，兩人為夫妻，因害怕才逃跑，隨後叫計程車返回高雄，目前盧男已經自首，警方正釐清其是否涉嫌繼續販毒，以及釐清肇事責任。

(中時電子報)