由於近期正巧是往年 Google 舉辦年度開發者大會的時間(今年已因為新冠肺炎疫情取消)，近幾日有不少與 Pixel 系列手機的消息陸續曝光。其中最新也值得關心的是，Google 疑似因為市場調查，提前走漏了 Pixel 5 的手機價格。如果成真，將是一大賣點。

《9to5google》報導引述一位 Reddit 社群平台網友的說法，該網友表示自己最近在網路上參與了一個網路問卷，當中提問「如果這是你唯一的選擇，你更傾向購買那一款 Google Pixel 手機？」並列出兩個選項，其中一個選項為「來自Google、相當實用的電話、耐久的塑料機身、具備 3.5 mm耳機孔，價格從 349 美元起跳」；另一個選項則是「Google 最佳的旗艦手機、可第一時間使用最新的 Google 創新的功能、最好的相機、無線充電與防水性能，價格從 699 美元起跳」。很明顯就是讓使用者在中階 Pixel 與高階 Pixel 中進行選擇。

而雖然沒有直接證據證明這一個網路問卷是出自 Google 之手，但是《9to5google》回溯先前在 Pixel 2 這一代，Google 也進行過類似的網路調查。就這一點來說，問卷出自 Google(或者說委外調查)的可能性不算低。而且在新品上市之前進行市場調查，對於大多數品牌來說本來也就是固定的流程之一。

另外，有趣的是，上述曝光的手機規格，正巧跟近期新聞報導點出的重點很接近。該網站總編輯 Stephen Hall 在之前就已經爆料全新的 Pixel 4a 手機會比 2019 年的 Pixel 3a 更便宜，從 349 美元起跳。這一點，與問卷中提到的價格水平一樣。另外，關於高階款 Pixel，問卷中點出的 699 美元起跳價格，則是首次曝光。

同樣根據 Stephen Hall 的爆料，他指出 Google 今年 Pixel 5 可能不會沿用 Pixel 4 當中的 Soli 雷射晶片。再加上先前有外媒報導，由於高通 Snapdragon 865 晶片價格太高，LG 以及 Google 有可能在今年的旗艦級手機中都不會採用。在不具備這兩項重要零件的前提下，確實有機會讓 Pixel 5 的價格進一步下調。而能低於 Pixel 4 在 2019 年 799 美元的起跳價格，有機會讓 Google 吸引更多對價格敏感的消費者。

2019 年 Pixel 4 系列有在台上市，Pixel 4 (64GB)價格是 NT$24600(799美元)，Pixel 4 XL(64GB)則是 NT$29500(899美元)。如果今年 Pixel 5 入門款的上市價格是 699 美元，那麼在台推出的價格，就有望比 Pixel 4 更低，令人十分期待。一般來說， Google 都選在 10 月份左右發表新一代 Pixel 手機，今年會不會如法炮製，得等 Google 方面釋出正式資訊。而在 Pixel 5 之前，預計 Google 有可能在 6 月初發表 Pixel 4a 中階機種，並釋出 Android 11 beta，供有興趣的網友提前適用，為今年度的 Pixel 手機新品揭開序幕。

(科技)