澎湃新聞引述美國普林斯頓大學在《科學》雜誌上發表的一項研究表明，北半球夏季升高的氣溫不太可能會顯著抑制新冠肺炎疫情蔓延，只有大多數人感染新冠病毒後，氣候才可能會阻止疫情蔓延。

據法新社19日報導，研究指出，儘管過去幾個月進行的幾項統計表明，氣候與新冠病毒的傳播之間存在著微弱的相關性，即天氣越熱越潮濕，新冠病毒傳播的可能性就越小，但是這些只是初步研究，關於氣候與新冠病毒之間的確切關係，目前尚不清楚。

普林斯頓大學的研究指出，雖然研究人員考慮到了這種相關性，但他們最終得出的結論是氣候對於新冠病毒傳播的影響是「適度的」。

該研究表明，假使沒有有效的控制措施，那麼即便是在更潮濕的氣候條件下，那麼新冠病毒也可能繼續傳播，進而會爆發嚴重的疫情，「夏季（較高的）氣溫也不會在很大程度上限制疫情的蔓延。」

普林斯頓環境研究所(PEI)的博士後研究員貝克(Rachel Baker)對此表示，預計在全球大流行初期，更溫暖或更潮濕的氣候不會減緩新冠病毒的傳播。

法新社刊文指出，雖然氣候，尤其是濕度，在其他冠狀病毒和流感病毒的傳播中起到了一定的作用，但是普林斯頓大學的研究表明，新冠肺炎之所以在全球範圍內大流行，一個更為重要的因素在於人們普遍缺乏對於新冠病毒的免疫力。

貝克還表示，新冠病毒在巴西、厄瓜多爾和澳洲等南半球國家的傳播就表明，氣候轉暖對於遏制疫情蔓延而言起不到什麼作用。

他坦言，假使沒有強有力的控制措施或者新冠病毒疫苗，那麼世界上很大一部分人口可能會繼續被新冠病毒感染，「只有當大多數人對新冠病毒具有免疫力或抵抗力時，那麼氣候才會成為減緩該病毒傳播的因素。」

(中時 )