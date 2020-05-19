衛福部長陳時中表示，這次期中考連續確診零的狀況，社區慢慢平穩，但仍然不能大意，要養成健康行為例行防疫新生活，接下來就是期末考，要有相關的疫苗、科技進步等才能把病毒危害減到最低，現在積極今早也邀約公司參觀，台灣這方面有一些進展。

可以看到有幾家相關生技公司，產能產線都有相關準備，最後哪些疫苗可以上市，還有一段路要走，在之前防疫新生活仍然要做好才能讓生活穩定安全。

(中時 )