為讓外界實地了解台泥港電廠三合一的「水泥、環保、能源」跨產業資源利用，以及推動「開放工廠」協助周遭部落發展地方創生的努力；台泥邀請歐洲經貿辦事處處長高哲夫與歐盟(EU)會員國駐台代表一行18人，前往位於花蓮縣秀林鄉和平村的「台泥DAKA-開放生態循環工廠」參訪。

台泥董事長張安平指出，希望透過邀請歐盟駐台代表們訪問和平村，進行產業與文化的交流，幫助和平村躍上國際舞台，讓更多人認識和平的美。

台泥近年擴大國際佈局進軍歐洲、中東與非洲，並以荷蘭阿姆斯特丹為歐洲營運中心。本次邀請歐洲經貿辦事處、以及奧地利、比利時、捷克、德國、匈牙利、義大利、盧森堡、荷蘭、波蘭、西班牙等共10國駐台辦事處代表及夫人參訪和平廠，不僅促進雙方在產業知識上的交流，更希望協助推廣和平廠鄰近部落自然人文之美。

這次參訪，歐洲代表們登上台泥礦山觀景台鳥瞰當地美麗山海，深度了解台泥的山頂平台式開採豎井運輸系統，以及港電廠三合一的運作；也走訪了去年才取得歐盟認證之和平工業生態港。更駐足台泥DAKA-開放生態循環工廠中的DAKA市集，市集攤商也熱情向遠來的外國友人展現充滿部落特色及文化傳承意涵的傳統手工藝品。

張安平指出，30年前第一次來到和平村就覺得和平美得不得了。「這裡所提到的美，包括大自然的美、人的美、還有能創造生命的美-有生意、有工業、有產業的美。」。

高哲夫指出，從事外交工作的本質是交朋友，此行目的就是希望與在地居民建立友好關係，台泥在和平落實的港電廠三合一循環經濟令人印象深刻，將把所見所聞帶回歐洲，讓更多歐洲朋友認識台灣和平村的美好。

(工商 )