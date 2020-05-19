《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（19）日的國際新聞重點。

【1】嗆永遠斷世衛金援！川普下達30天最後通牒

美國總統川普18日在推特發布4頁文件，盤點世界衛生組織（WHO）處理疫情的各大罪狀，同時下達最後通牒，如果世衛30天內不承諾做出重大改革，美國將永遠凍結對世衛金援，同時重新考慮是否退出世界衛生組織。

【2】天天吃奎寧＋鋅片！川普驚爆抗疫新爭議

繼日前提出消毒水殺新冠病毒的說法後，美國總統川普18日又語出驚人，坦承最近一直在服用瘧疾用藥「羥氯奎寧」(hydroxychloroquine），來預防冠狀病毒。對於「羥氯奎寧」的療效，科學界指出，目前仍待證實，盲目推廣恐導致深遠的危害。

【3】澳促新冠調查 陸揮80％關稅重拳

世界衛生大會（WHA）從周一起在日內瓦召開，在澳洲提案，要求世界衛生組織（WHO）獨立調查新冠肺炎因應方式後，已有超過120個成員國連署。就在WHO同意多數成員國所請，展開調查之際，北京下了重手，對澳洲進口大麥課徵超過80％的懲罰性關稅。

【4】獲陸20億！WHO要查新冠了 但不調查病毒起源

在超過100個會員國要求下，以及獲得北京首肯與20億美元資助承諾後，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞18日終於宣布，世衛將會針對新冠肺炎因應措施展開獨立調查，不過他也強調，調查並不涵蓋病毒起源。

【5】台不該被政治犧牲 美衛生部長批陸釀全球巨大損失

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）18日在世界衛生大會上為台灣發聲，指出2,300萬台灣人的健康不該被政治犧牲，同時他也暗諷北京防疫不透明，造成全球巨大損失。

(中時電子報)