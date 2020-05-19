美國紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周一表示，該市可望在6月的上半月啟動第一階段復工，首先將重啟營建工作，而零售業者將附帶一些限制措施重啟營運。

紐約州為全面重啟經濟活動設下7項指標，包括醫院病床空床率至少維持30%，新冠肺炎死亡與住院人數必須穩定減少等。

目前紐約市已經達成其中3項指標，該市住院人數14天來持續下滑，醫院死亡人數亦穩定回落，以及每個月每1000人當中最少30人完成新冠狀病毒檢測。白思豪在記者會上表示，紐約市有信心在6月的前半個月內展開第一階段重啟計畫。

美國多數地方已經或準備開始逐步解除防疫封鎖措施，衛生部長阿扎爾（Alex Azar）接受媒體訪問表示，目前為止尚未發現美國重啟經濟活動的地方出現確診病例激增的情況，反倒是一些仍然封鎖的地方疫情持續升高，但他也坦承現在評斷這個趨勢仍言之過早。

(時報資訊)