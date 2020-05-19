高市財政局長李樑堅日前向內部提出因應罷韓分析，建議韓國瑜謹言慎行，引發外界議論。對此，資深媒體人黃創夏坦言，這十策是對的，有謀有略！韓國瑜19日則表示，李樑堅局長有來自學術界的看法，他感謝也尊重。
財政局長李樑堅提出的反罷免策略書，從「反罷韓目前面對的挑戰與困境」、「罷韓團體之可能運作方式」、「因應罷韓可能策略」等進行分析，並條列許多項罷韓團體可能的行動，還有反罷韓團隊相對的應對方式。
對此，韓國瑜表示，李樑堅局長有來自學術界的看法，他感謝也尊重，但來自各界的建議每天都有，李樑堅的書面意見只是其中之一。李樑堅則坦承，是內部呈遞給市長的分析報告，只是個人建議與分析。
高市新聞局長鄭照新則在臉書公布全文，鄭表示，罷免陣營看到這份文件見獵心喜，好像看到了什麼不可告人的秘密一樣，「事實上，這份建言不但沒什麼好掩飾，更歡迎多多傳閱」。
對此，黃創夏則在臉書表示，持平的說，這十策是對的，有謀有略！他說李樑堅是個好幕僚，可惜遇到的「非其主」。
文章來源：黃創夏臉書
(中時電子報)
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