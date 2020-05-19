台鐵擬在疫情結束後也不再開放台北火車站大廳席地而坐，使網友發起周六(/26)「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」活動抗議。對此，疫情指揮官陳時中表示，非必要群聚要避免，無法避免則戴上口罩。對於內部要如何管理，會請相關單位研究。

發起「坐爆台北車站，野餐唱歌靜坐躺臥皆可」的網友質疑，公共空間憑什麼不能席地而坐，是為了商業利益還是公共考量？網友號召大眾坐爆台北車站表達抗議，並要求在疫情後恢復原樣，開放民眾席地而坐。

交通部長林佳龍今日上午於臉書表示，昨天就已經指示台鐵，在疫情穩定後，與指揮中心研商評估逐步管理開放，等疫情確定結束後，也能及早讓一切如常。

對此，陳時中表示，開放的步驟和方向都會有不同的見解，這個時候非必要的群聚都還是要避免，不能避免就應該戴口罩。對於內部要如何管理，合乎大家的需要，會請相關單位研究。

對於婚宴250人以下的規定，陳時中表示，現在各個大型院會場所都已經有相關準備相信會順利進行，只要順利就可以更開放，我們會採取一步一步來。探病部分，開放後沒聽到其他反應，我們可以來研究。

(中時 )