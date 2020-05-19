台灣生育率連年降低，根據「世界人口綜述」網站公布一項全球最新生育率排名，台灣以平均每名婦女僅生下1.218個孩子敬陪末座。少子化不但影響學校招生，甚至未來可能影響勞動力，牽動全國經濟，已然成為國安危機。市議員林汝洲19日針對台中市政府各項嬰幼兒的政策提出質詢，要求市府對盧秀燕市長「小的好、老的好，年輕人壓力就會小」的理想，提出具體作為。

林汝洲指出，若是雙薪家庭，勢必要將小孩送至托嬰中心或請保母，要是讀不到公立的，每個月就要至少花 1萬5至1萬7，一年下來要佔臺中市家戶平均所得的20％！因為育兒成本過高，導致年輕爸媽不敢生，或是生了之後就不能維持既有的生活水平，以至於現在台灣平均生第一胎的年齡，已經從民國90年的28歲，到107年的32歲！

林汝洲說，市府雖然有提供生育津貼、托育補助等，很多年輕爸媽領了補助，卻因為托嬰中心或保母一位難求，只好再花更高的價錢送去私立的托嬰中心，補助和津貼有領等於沒領！尤其市府公設民營的托嬰中心，或是社區公共托育家園，全台中市合計居然只有9間，提供的收托名額只有251名，只佔台中市0-3歲人口的0.2％，可說是微不足道。

林汝洲表示，除生育的難，教養也是年輕父母的一大難題，現在的年輕爸媽通常都是雙薪家庭，才有辦法支應家庭的支出，但這也變相的減少了與孩子的互動時間，因此若能有一個如親子館這樣兼具共學、共讀、共遊的場域，對於年輕爸媽和孩子都是有好無壞。

林汝洲強調，市府應更重視海線區域，海線區域平均家戶所得較市區低，家長負擔不起私立托嬰中心的高收費，若公立托育能量又不足，只能交由長輩隔代教養，或是將小孩送去更遠的公立托嬰中心，形成額外負擔，也會變相導致海線區域人口持續外流。

林汝洲議員強烈要求，要盡快在大肚、龍井設置公設民營托嬰中心和親子館！除了減輕家長的負擔，也避免海線人口持續外流！

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(中時 )