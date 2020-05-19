陽明海運委託台灣國際造船建造的10艘2,800箱（20呎櫃）級貨櫃船，將取得國際知名專業驗船機構美國驗船協會（ABS）、挪威驗船協會（DNV GL）、法國驗船協會（BureauVeritas）及國內中國驗船中心（CR）認證「智能船舶」，象徵陽明海運在船舶數位化和智慧化的趨勢發展中走在先鋒。

此批新建2,800箱級貨櫃輪中的五艘，碩明輪、洋明輪、好明輪、譽明輪及存明輪，將會是全球首批取得美國驗船協會SmartINF（Data INFrastructure for Smart Function implementation）及Smart SHM（Structural Health Monitoring）智能標章認證的貨櫃船；三艘百明輪、川明輪及長明輪亦將會是全台灣首批取得挪威驗船協會SmartShipOE（Operational Enhancement）及PE（Performance Enhancement)智能標章認證的船舶；兩艘（聚明輪及永明輪）也將會是全世界首批取得法國驗船協會SMARTSHIP（MACHINERY 1）智能標章認證的船舶。同時此系列新船中洋明輪、聚明輪、百明輪、川明輪、好明輪、譽明輪及存明輪共7艘貨櫃船亦獲得國內中國驗船中心智能船舶的認證。

美國驗船協會認可本系列船具備智能資訊架構技術，可蒐集航行大數據並即時傳遞至雲端，再由美國驗船協會客製化軟體分析，並即時監視及預測船體結構健康度，能夠隨時掌握船舶航行安全。

陽明海運表示，對於能夠在航運產業率先開發智能技術感到自豪，透過美國驗船協會認證的智能技術將有效提升陽明海運船隊的營運效能，也象徵陽明海運智能船舶技術居於業界領先地位。

而挪威驗船協會認可其配備有優益精進之技術，包含特定航路貨櫃積載規劃可提高貨櫃裝載彈性，以及船體俯仰姿勢最佳化可節省油耗，運用上述技術將可提升營運性能，同時達到降低溫室氣體排放之目的；另外法國驗船協會也認可本系列船配置了先進的電腦整合系統以監控無人當值機艙，並且配置有尾軸監控裝置隨時監控尾軸狀態，可大幅提昇航行安全性。中國驗船中心亦認證本系列船具備智能船體-結構健康評估(H)、智能能效-俯仰最佳化(Et)及智能整合平台(I)等功能，取得其所核發之智能船舶船級註解(SmartshipH, Et, I)之證書。

隨著科技日新月異發展，智能船舶已成為船舶製造與航運業勢不可擋的演化趨勢，陽明海運與時俱進，持續提升自身競爭力並達到節能減碳目標。隨著這批智能船舶於今年起陸續竣工交船並投入陽明海運亞洲線營運，將為客戶帶來更加創新與專業的運送服務。

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