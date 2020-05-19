Moderna疫苗初步試驗傳出捷報，一掃投資人對疫情的擔憂，美國股市昨(18日)暴漲9百多點，帶動今天亞洲股市走揚，市場期待隨著疫情曙光乍現，將迎來嶄新的未來，不過，瑞士信貸表示，由於基本面依舊疲軟，亞洲股市很難進一步上漲，並將進行盤整，但在疫情爆發後，「醫療保健」與「科技類股」將能在復甦中獲得受惠。

CNBC報導，瑞士信貸投資分析師Suresh Tantia表示，受惠全球央行的寬鬆貨幣政策，龐大的資金活水流入市場，帶動股市上漲，亞洲股市多已從3月低點反彈。

不過，若想要再進一步上漲，Tantia認為，基本面問題仍須改善，疫情爆發後，全球經濟衰退已嚴重打擊企業表現，導致分析師恐將持續調降企業獲利估值，這也將使股市很難有更多的反彈空間。他表示，MSCI亞洲指數（除日本外）對2020年全年獲利共識預期已下調16％，未來估值可能還會再次調降。

此外，Tantia也提到，公衛危機對於南亞的衝擊會比北亞高，因為北亞在抑制病毒方面較為成功，像是南韓、大陸目前似乎都暫時控制住疫情。

至於在產業方面，Tantia指出，瑞士信貸更加偏愛醫療保健與科技類股，他說，我們相信在疫情爆發之後，這兩個行業將從社會趨勢中受惠。

(中時電子報)